США не підтримують атаки на території Росії — Білий дім

США все ще збирають інформацію про атаку безпілотників у Москві, заявив речник Ради національної безпеки, підкресливши, що США не підтримують атаки на території Росії. Про це повідомляє CNN.

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"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо напади всередині Росії", – сказав речник ради.

Він також розкритикував Росію за нічну атаку на Київ — вже 17-у цього місяця.

"Ми були зосереджені на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території, і це саме те, що ми зробили. Сьогодні також відбувся 17-й повітряний удар Росії по Києву за цей місяць, багато з яких прийшлися по цивільних районах, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки проти народу України", – сказав речник.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

За інформацією Медузи, російських пропагандистів у висвітленні атаки зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати".

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