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США не підтримують атаки на території Росії — Білий дім

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 19:15
США не підтримують атаки на території Росії — Білий дім - Фото
Вибухи у Підмосков'ї (Фото: скриншот з відео)

США все ще збирають інформацію про атаку безпілотників у Москві, заявив речник Ради національної безпеки, підкресливши, що США не підтримують атаки на території Росії. Про це повідомляє CNN.

"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо напади всередині Росії", – сказав речник ради.

Він також розкритикував Росію за нічну атаку на Київ — вже 17-у цього місяця.

"Ми були зосереджені на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території, і це саме те, що ми зробили. Сьогодні також відбувся 17-й повітряний удар Росії по Києву за цей місяць, багато з яких прийшлися по цивільних районах, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки проти народу України", – сказав речник.

  • Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
  • 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.
  • Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.
  • За інформацією Медузи, російських пропагандистів у висвітленні атаки зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати". 
Вадим Ребрина
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