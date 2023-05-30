США не підтримують атаки на території Росії — Білий дім
США все ще збирають інформацію про атаку безпілотників у Москві, заявив речник Ради національної безпеки, підкресливши, що США не підтримують атаки на території Росії. Про це повідомляє CNN.
"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо напади всередині Росії", – сказав речник ради.
Він також розкритикував Росію за нічну атаку на Київ — вже 17-у цього місяця.
"Ми були зосереджені на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території, і це саме те, що ми зробили. Сьогодні також відбувся 17-й повітряний удар Росії по Києву за цей місяць, багато з яких прийшлися по цивільних районах, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки проти народу України", – сказав речник.
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