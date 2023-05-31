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Атака дронов на Москву. У Шольца не против ударов Украины по территории РФ, но есть нюанс

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 16:49
Атака дронов на Москву. У Шольца не против ударов Украины по территории РФ, но есть нюанс - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В правительстве Германии заявили, что Украина имеет право наносить удары по территории России, но не немецким оружием. Об этом сообщил спикер немецкого кабмина Штеффен Гебештрайт, передает Deutsche Welle.

По его словам, международное право позволяет Украине наносить удары по российской территории в целях самообороны.

Он отметил, что одновременно Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось оружие, которое передала Германия.

Украина не комментировала и не признавала свою причастность к недавнему налету дронов на Москву. 

Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета. 

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России.
  • Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В ООН заявили, что против любых ударов по мирным, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

Читайте также: Война на Рублевке. Как удар беспилотниками по Москве угрожает российской элите

Дмитрий Гриниченко
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ГерманиявойнаМосквавоенная помощьШтеффен Гебештрайт
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