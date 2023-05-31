Атака дронов на Москву. У Шольца не против ударов Украины по территории РФ, но есть нюанс

В правительстве Германии заявили, что Украина имеет право наносить удары по территории России, но не немецким оружием. Об этом сообщил спикер немецкого кабмина Штеффен Гебештрайт, передает Deutsche Welle.

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По его словам, международное право позволяет Украине наносить удары по российской территории в целях самообороны.

Он отметил, что одновременно Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось оружие, которое передала Германия.

Украина не комментировала и не признавала свою причастность к недавнему налету дронов на Москву.

Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России.

Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В ООН заявили, что против любых ударов по мирным, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

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