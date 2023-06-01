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Германия поставила Украине снаряды к Leopard, в процессе десятки вездеходов и БТР

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 00:10
Германия поставила Украине снаряды к Leopard, в процессе десятки вездеходов и БТР - Фото
Бронетранспортер Fuchs (Фото: Википедия)

В Германии сообщили о планируемых поставках десятков вездеходов и бронетранспортеров в рамках военной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ.

В рамках нового пакета военной помощи Германия доставила в Украину боеприпасы к танкам Leopard 1. В целом Германия и Дания должны поставить 110 таких танков ВСУ.
Также были доставлены два транспортера для техники и тяжелых грузов 8х8 HX81 и 14 полуприцепов (ранее поставлено 17).
Основное предназначение этих тягачей — буксировка полуприцепов с основными боевыми танками, самоходными артиллерийскими установками, строительными материалами и другими тяжелыми военными грузами до фронта и на большие расстояния.
Также было поставлено семь гусеничных машин с дистанционным управлением THEMIS (ранее еще семь). Их используют для обеспечения снабжения боевых подразделений и эвакуации раненых на передовой.
Кроме этого, планируется передача Украине 64 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и 66 бронетранспортеров.
В правительстве ФРГ не сообщают, какие БТР планируют поставить Украине. Вероятно, речь идет о немецком бронетранспортере TPz 1 Fuchs, который может достигать скорости 105 км в час по шоссе.
  • 31 мая 2023 года президент США Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн: в него войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.

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Артём Джерипа
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