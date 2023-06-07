Украина получит еще два десятка БМП Marder и боеприпасы для Gepard от Германии – СМИ

Немецкий концерн Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder. Соответствующий заказ компания получила от Министерства обороны Германии, сообщает местное издание RDN со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что БМП должны быть доставлены в Украину до конца июля.

Германия уже поставила 40 единиц Marder: 20 со складов Rheinmetall и 20 из запасов Бундесвера.

Концерн предлагает еще 60 БМП Marder, которые предстоит подготовить.

Также к концу июля должна быть отгружена первая партия из 10 000 боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard.

В общей сложности, Rheinmetall имеет контракт на ставку 300 000 таких боеприпасов.

1 июня 2023 года министр обороны Германии заявил, что все еще не согласен с запросом Украины на дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В Германии сообщили о планируемых поставках десятков вездеходов и бронетранспортеров в рамках военной помощи Украине.

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