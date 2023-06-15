Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1. Про це повідомляє сайт німецького уряду.
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У списку вже наданої Берліном військової допомоги з'явилися такі оновлення:
→ чотири броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (до цього було передано дві);
→ 23 тягачі 8x8 HX81 та 18 напівпричепів (до цього було передано 21/16);
→ 108 вантажівок Zetros (до цього було передано 92).
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ДОВІДКА. Wisent 1 (у перекладі "зубр") – броньована інженерна машина для розмінування, що базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання БРЕМ Wisent 1 – робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.
- 30 березня 2023 року Україна отримала від Німеччини перші дві БРЕМ Wisent 1.
- 7 червня Німеччина передала Україні перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206.
- Німецький концерн Rheinmetall готує для транспортування до України додаткові 20 бойових машин піхоти Marder. Відповідне замовлення компанія отримала від Міноборони Німеччини.
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