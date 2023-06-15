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Командир бригади ЗСУ: Росіяни бояться нашого наступу, нарощують мінні поля. Вибиваємо тили

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 08:26
Командир бригади ЗСУ: Росіяни бояться нашого наступу, нарощують мінні поля. Вибиваємо тили - Фото
Полковник Андрій Кравець (Фото: ЗСУ)

Командир однієї з механізованих бригад Збройних Сил України Андрій Кравець заявив, що росіяни бояться українського наступу та нарощують мінні поля.

За його словами, російські окупанти бояться наступу ЗСУ, через що нарощують мінні загородження — вони ведуть неприцільні обстріли українських позицій, а також знищують цивільну інфраструктуру прифронтових міст і селищ.

Він зазначив, що Сили оборони відповідають жорстко на удари ворога, ситуація залишається контрольованою.

"Коли потрібно підтримати бойові дії, нас посилюють наші колеги системами HIMARS та наша авіація, які щодня б'ють по тилах та передових позиціях окупантів", — сказав Кравець.

Полковник заявив, що мотивація у його бригаді дуже висока.

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Дмитро Гриниченко
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