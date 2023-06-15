Командир бригади ЗСУ: Росіяни бояться нашого наступу, нарощують мінні поля. Вибиваємо тили

Командир однієї з механізованих бригад Збройних Сил України Андрій Кравець заявив, що росіяни бояться українського наступу та нарощують мінні поля.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, російські окупанти бояться наступу ЗСУ, через що нарощують мінні загородження — вони ведуть неприцільні обстріли українських позицій, а також знищують цивільну інфраструктуру прифронтових міст і селищ.

Він зазначив, що Сили оборони відповідають жорстко на удари ворога, ситуація залишається контрольованою.

"Коли потрібно підтримати бойові дії, нас посилюють наші колеги системами HIMARS та наша авіація, які щодня б'ють по тилах та передових позиціях окупантів", — сказав Кравець.

Полковник заявив, що мотивація у його бригаді дуже висока.

Під час зустрічі з воєнними пропагандистами РФ Путін сказав, що в ході наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

Читайте також: Путін абсолютно неадекватний, коли говорить про втрати РФ. Враховуючи, що він полковник – ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.