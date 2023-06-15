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Командир бригады ВСУ: Россияне боятся наступления, наращивают минные поля. Выбиваем тылы

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 08:26
Командир бригады ВСУ: Россияне боятся наступления, наращивают минные поля. Выбиваем тылы - Фото
Полковник Андрей Кравец (Фото: ВСУ)

Командир одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины Андрей Кравец заявил, что россияне боятся украинского наступления и наращивают минные поля.

По его словам, российские оккупанты боятся наступления ВСУ, из-за чего наращивают минные заграждения — они ведут неприцельные обстрелы украинских позиций, а также уничтожают гражданскую инфраструктуру прифронтовых городов и поселков.
Он отметил, что Силы обороны отвечают жестко на удары врага, обстановка остается контролируемой.
"Когда нужно поддержать боевые действия, нас усиливают наши коллеги системами HIMARS и наша авиация, которые ежедневно бьют по тылам и передовым позициям оккупантов", — сказал Кравец.
Полковник заявил, что мотивация в его бригаде очень высокая. 

Читайте также: Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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