Командир бригады ВСУ: Россияне боятся наступления, наращивают минные поля. Выбиваем тылы

Командир одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины Андрей Кравец заявил, что россияне боятся украинского наступления и наращивают минные поля.

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По его словам, российские оккупанты боятся наступления ВСУ, из-за чего наращивают минные заграждения — они ведут неприцельные обстрелы украинских позиций, а также уничтожают гражданскую инфраструктуру прифронтовых городов и поселков.

Он отметил, что Силы обороны отвечают жестко на удары врага, обстановка остается контролируемой.

"Когда нужно поддержать боевые действия, нас усиливают наши коллеги системами HIMARS и наша авиация, которые ежедневно бьют по тылам и передовым позициям оккупантов", — сказал Кравец.

Полковник заявил, что мотивация в его бригаде очень высокая.

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