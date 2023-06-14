Путин фантазирует о потерях ВСУ. Белый дом: Мы не придаем значения оценкам из России
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США не придают значения заявлениям из России, комментируя высказывания диктатора Владимира Путина о потерях Вооруженных Сил Украины в наступлении. Об этом она сообщила на брифинге.
По ее словам, только Украина может детально говорить о боевых действиях на ее территории.
"Что касается комментариев, сделанных Путиным. Как вы знаете, мы не придаем значения оценке России", — сказала Жан-Пьер.
Во время встречи с военными пропагандистами РФ, которые занимаются оправданием геноцидной войны Москвы против Украины Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений — этот фейк был сразу опровергнут.
ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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