Путін фантазує про втрати ЗСУ. Білий дім: Ми не надаємо значення оцінкам з Росії

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що США не надають значення заявам із Росії, коментуючи висловлювання диктатора Володимира Путіна про втрати Збройних Сил України у наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, лише Україна може детально говорити про бойові дії на її території.

"Що стосується коментарів, зроблених Путіним. Як ви знаєте, ми не надаємо значення оцінці Росії", — сказала Жан-П'єр.

Під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь — цей фейк був одразу спростований.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.