Путін фантазує про втрати ЗСУ. Білий дім: Ми не надаємо значення оцінкам з Росії
14.06.2023, 08:24
Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)
Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що США не надають значення заявам із Росії, коментуючи висловлювання диктатора Володимира Путіна про втрати Збройних Сил України у наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.
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За її словами, лише Україна може детально говорити про бойові дії на її території.
"Що стосується коментарів, зроблених Путіним. Як ви знаєте, ми не надаємо значення оцінці Росії", — сказала Жан-П'єр.
Під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь — цей фейк був одразу спростований.
- Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
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