Третья отдельная танковая "Железная" бригада ВСУ показала один из эпизодов боевой работы по позициям российских оккупантов. В кадре боевые машины Сил обороны прямой наводкой уничтожают высотные цели врага.
Противник обустроил огневые позиции и наблюдательный пункт на бывшем элеваторе в неуказанном населенном пункте в оккупации.
Танкисты пишут, что такие позиции регулярно уничтожаются, но захватчики "упрямо обустраивают их снова и снова", так как высотное сооружение позволяет контролировать местность в округе.
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Танки ВСУ отработали по элеватору и, бросив дымы в поле для маскировки, без потерь ушли: "За танками охотятся московитские дроны и артиллерия, но в этом поединке наши вышли победителями. Смерть российским захватчикам!"
Еще один танкист ВСУ (нет данных, из какой бригады) обратился с нецензурной лексикой к тыловым согражданам, которые "устали дома":
- Посмотрите видео, как дрон-камикадзе облетел вокруг и сжег танк Т-72 оккупантов.
- Оккупанты заявили об уничтожении украинского танка "Ланцетом", но это был макет.
- Танк РФ прятался за домом в Бахмуте – его нашли и сожгли. "Подгоревшие" оккупанты бегут от уничтоженного российского танка. А здесь танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины.
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