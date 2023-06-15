Третья отдельная танковая "Железная" бригада ВСУ показала один из эпизодов боевой работы по позициям российских оккупантов. В кадре боевые машины Сил обороны прямой наводкой уничтожают высотные цели врага.

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Противник обустроил огневые позиции и наблюдательный пункт на бывшем элеваторе в неуказанном населенном пункте в оккупации.

Танкисты пишут, что такие позиции регулярно уничтожаются, но захватчики "упрямо обустраивают их снова и снова", так как высотное сооружение позволяет контролировать местность в округе.

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Танки ВСУ отработали по элеватору и, бросив дымы в поле для маскировки, без потерь ушли: "За танками охотятся московитские дроны и артиллерия, но в этом поединке наши вышли победителями. Смерть российским захватчикам!"

Еще один танкист ВСУ (нет данных, из какой бригады) обратился с нецензурной лексикой к тыловым согражданам, которые "устали дома":

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