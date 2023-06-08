В Бахмуте украинские десантники уничтожили танк российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и военные 77 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

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Как отмечается, в Бахмуте воины 77 бригады ДШВ ВСУ превратили вражеский танк в кучу горящего металлолома.

"У сил обороны есть успехи и они продолжают движение. Оборонительная операция продолжается, враг пытается остановить наши силы, но получает по зубам", – написал Сырский.

7 июня 2023 Сырский показал, как украинские бойцы 3 ОШБР наступают на флангах на Бахмутском направлении.

В 72 бригаде выложили видео, как операторы дронов обнаруживают позиции оккупантов и уничтожают их точечными ударами.

Смотрите видео, как украинский "секретный" беспилотник уничтожил российскую пушку-гаубицу Д-20.

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