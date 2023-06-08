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"Ворог отримує по зубах". Танк РФ ховався за будинком у Бахмуті. Його знайшли та спалили – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 17:48
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У Бахмуті українські десантники знищили танк російських окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та військові 77 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ.

Як зазначається, у Бахмуті воїни 77 бригади ДШВ ЗСУ перетворили ворожий танк на купу палаючого металобрухту.

"Сили оборони мають успіхи і продовжують рух. Оборонна операція триває, ворог намагається зупинити наші сили, але отримує по зубах", – написав Сирський.

  • 7 червня 2023 року Сирський показав, як українські бійці 3 ОШБР наступають на флангах на Бахмутському напрямку.
  • У 72 бригаді виклали відео, як оператори дронів виявляють позиції окупантів і знищують їх точковими ударами.
  • Дивіться відео, як український "секретний" безпілотник знищив російську гармату-гаубицю Д-20.

Читайте також: Бахмутський напрямок. Бійці влаштували окупантам "мінометне шоу" – відео з дрона

Наталія Медведєва
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війнатанколександр сирськийбахмут
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