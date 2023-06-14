Россия ударила по Одессе ракетами "Калибр" – горит у бизнес-центра и склад торговой сети

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Ночью 14 июня Россия атаковала Одессу и пригород ракетами: от объявления воздушной тревоги до первых взрывов прошло не более нескольких минут, сообщили LIGA.net собеседники в городе.

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Сирена завыла в 02:27 ночи, и ориентировочно в 02:32 жители города услышали работу ПВО и, возможно, прилеты или падения обломков.

Боевая работа Сил обороны продолжалась несколько минут. До 02:38 все стихло.

Один из собеседников LIGA.net сообщил, что над одной из частей города видно небольшое зарево, возможно, пожар.

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Официальных сообщений об атаке/последствиях на момент публикации новости не было.

ДОПОЛНЕНО в 04:50. Оперативное командование "Юг" сообщило, что по Одессе враг ударил "Калибрами" с Черного моря. Предварительно, две ракеты сбиты.

"В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", – добавили военные.

8 мая 2023 года РФ ударила ракетами Х-22 под Одессой. Попала по складу в области, погиб охранник.

29 мая россияне ночью ударили дронами по порту в Одессе.

10 июня из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли трое людей, более 10 получили ранения.

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