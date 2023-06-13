Наступление ВСУ на юге. Минобороны: РФ довольно мощно обороняется, там шквал артиллерии

Российские оккупанты "довольно мощно" обороняются против наступающих подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, на некоторых направлениях ВСУ ведут наступательные действия, однако есть и оборона, ситуация на фронте неоднородная.

Она отметила, что россияне так просто не сдают свои позиции, также существует фактор погоды.

"Увеличили минометные и артиллерийские обстрелы, пытаются замедлить наше продвижение. Они довольно мощно обороняются. Перемещают подразделения", — сказала Маляр.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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