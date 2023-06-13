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Наступление ВСУ на юге. Минобороны: РФ довольно мощно обороняется, там шквал артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 18:14
Наступление ВСУ на юге. Минобороны: РФ довольно мощно обороняется, там шквал артиллерии - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Российские оккупанты "довольно мощно" обороняются против наступающих подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на некоторых направлениях ВСУ ведут наступательные действия, однако есть и оборона, ситуация на фронте неоднородная. 

Она отметила, что россияне так просто не сдают свои позиции, также существует фактор погоды. 

"Увеличили минометные и артиллерийские обстрелы, пытаются замедлить наше продвижение. Они довольно мощно обороняются. Перемещают подразделения", — сказала Маляр.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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армия Россиивойназапорожская областьминоборонынаступлениеАнна Маляр
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