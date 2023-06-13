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Наступ ЗСУ на півдні. Міноборони: Росія досить потужно обороняється, там шквал артилерії

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 18:14
Наступ ЗСУ на півдні. Міноборони: Росія досить потужно обороняється, там шквал артилерії - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Російські окупанти "досить потужно" обороняються проти підрозділів Збройних Сил України, що наступають. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на деяких напрямках ЗСУ ведуть наступальні дії, проте є й оборона, ситуація на фронті неоднорідна.

Вона зазначила, що росіяни так просто не здають своїх позицій, також існує чинник погоди.

"Збільшили мінометні та артилерійські обстріли, намагаються сповільнити наше просування. Вони досить потужно обороняються. Переміщують підрозділи", — сказала Маляр.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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війнаміноборониармія росіїнаступЗапорізька областьГанна Маляр
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