Наступ ЗСУ на півдні. Міноборони: Росія досить потужно обороняється, там шквал артилерії

Російські окупанти "досить потужно" обороняються проти підрозділів Збройних Сил України, що наступають. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, на деяких напрямках ЗСУ ведуть наступальні дії, проте є й оборона, ситуація на фронті неоднорідна.

Вона зазначила, що росіяни так просто не здають своїх позицій, також існує чинник погоди.

"Збільшили мінометні та артилерійські обстріли, намагаються сповільнити наше просування. Вони досить потужно обороняються. Переміщують підрозділи", — сказала Маляр.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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