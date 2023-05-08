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Ночью "убийцами авианосцев" Х-22 РФ ударила по складу в Одесской области. Погиб охранник

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 12:41
Ночью
Бомбардировщик Ту-22М3 и ракета Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

В результате удара России ракетами Х-22 по складскому помещению в Одесской области погиб охранник предприятия, его тело извлекли из-под завалов. Такую информацию в комментарии LIGA.net подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Ранее в воздушном командовании "Юг" сообщили, что около полуночи 8 мая оккупанты ударили ракетами Х-22 с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3, совершив восемь пусков из района мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.

"На участках, куда попали ракеты, вспыхнули пожары. На складском помещении это более 10 000 квадратных метров. В рекреационной зоне 120 и 40 квадратных метров. Это очень мощные пожары. По состоянию на сейчас они ликвидированы", – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона утром 8 мая.

В свою очередь, начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук отметил, что после удара россиян по области трое работников состава получили ранения, а один человек считается пропавшим без вести.

Впоследствии Суспильне написало о том, что из-под завалов складского помещения извлекли тело охранника. В комментарии LIGA.net спикер ОК "Юг" подтвердила гибель мужчины в результате удара России.

СПРАВКА. Х-22 – советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Ее создавали для поражения авианосцев и авианосных ударных групп, однако в 2022-2023 годах Х-22 стала орудием многочисленных военных преступлений России. С 24 февраля 2022 года оккупанты выпустили по Украине более 200 таких ракет.

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Олег Васьків
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война Одесса ракетный удар жертвы Х-22
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