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Росія вдарила по Одесі ракетами "Калібр" – горить в районі бізнес-центру та склад торгової мережі

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 02:37
Росія вдарила по Одесі ракетами
Одеса вночі (ілюстративний скріншот)
доповнено

Вночі 14 червня Росія атакувала Одесу та передмістя ракетами: від оголошення повітряної тривоги до перших вибухів пройшло не більше кількох хвилин, повідомили співрозмовники LIGA.net в місті.

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Сирена завила о 02:27 ночі, і орієнтовно о 02:32 мешканці міста почули роботу ППО та, можливо, прильоти чи падіння уламків.

Бойова робота Сил оборони тривала кілька хвилин. До 02:38 все стихло.

Один зі співрозмовників LIGA.net повідомив, що над однією з частин міста видно невелику заграву, можливо пожежу.

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Офіційних повідомлень про атаку/наслідки на момент публікації новини не було.

ДОПОВНЕНО о 04:50. Оперативне командування "Південь" повідомило, що по Одесі ворог вдарив "Калібрами" з Чорного моря. Попередньо, дві ракети збито.

"Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів, та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється", – додали військові.

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Євген Пилипенко
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