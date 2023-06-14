Росія вдарила по Одесі ракетами "Калібр" – горить в районі бізнес-центру та склад торгової мережі
Вночі 14 червня Росія атакувала Одесу та передмістя ракетами: від оголошення повітряної тривоги до перших вибухів пройшло не більше кількох хвилин, повідомили співрозмовники LIGA.net в місті.
Сирена завила о 02:27 ночі, і орієнтовно о 02:32 мешканці міста почули роботу ППО та, можливо, прильоти чи падіння уламків.
Бойова робота Сил оборони тривала кілька хвилин. До 02:38 все стихло.
Один зі співрозмовників LIGA.net повідомив, що над однією з частин міста видно невелику заграву, можливо пожежу.
Дивіться також: РФ перекинула до Бердянська 20 вертольотів: супутникові фото
Офіційних повідомлень про атаку/наслідки на момент публікації новини не було.
ДОПОВНЕНО о 04:50. Оперативне командування "Південь" повідомило, що по Одесі ворог вдарив "Калібрами" з Чорного моря. Попередньо, дві ракети збито.
"Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів, та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється", – додали військові.
- 8 травня 2023 року РФ вдарила ракетами Х-22 під Одесою. Влучила у склад в області, загинув охоронець.
- 29 травня росіяни вночі вдарили дронами по порту в Одесі.
- 10 червня через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
Читайте також: Наступ ЗСУ на півдні. Міноборони: Росія досить потужно обороняється, там шквал артилерії
Коментарі