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Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 15:33
Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото - Фото
Фото: ОГП

Внаслідок масованої атаки дронами та ракетами в Одесі руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, загинули троє людей, 25 отримали множинні поранення, серед них двоє дiтей. У Білгород-Дністровському районі постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей, вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, протягом ночі 10 червня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами і БПЛА по Одесi та населеним пунктам області.

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинули та 25 отримали множинні поранення, серед яких двоє дiтей – 5 та 17 рокiв, їх госпіталізовано.

Суттєвих руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, припарковані поряд з будинками.

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється, повідомили в ОГП.

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото
  • У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Є руйнування і жертви в Одесі.
  • У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.
Вадим Ребрина
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одесаракетний ударShahed
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