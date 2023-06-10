Нічний удар РФ по Одесі та області: вщент зруйновано будинки, поранені четверо дітей – фото

Внаслідок масованої атаки дронами та ракетами в Одесі руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, загинули троє людей, 25 отримали множинні поранення, серед них двоє дiтей. У Білгород-Дністровському районі постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей, вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, протягом ночі 10 червня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами і БПЛА по Одесi та населеним пунктам області.

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинули та 25 отримали множинні поранення, серед яких двоє дiтей – 5 та 17 рокiв, їх госпіталізовано.

Суттєвих руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, припарковані поряд з будинками.

Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється, повідомили в ОГП.

У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Є руйнування і жертви в Одесі.

У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.

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