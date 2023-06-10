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ЗСУ: РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Є 21 приліт

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 09:32
ЗСУ: РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Є 21 приліт - Фото
Ракета "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 червня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що був атакований оперативний аеродром у Полтавській області, а також Одеська та Харківська области — росіяни били балістичними та крилатими ракетами "Іскандер" та ударними дронами.

Загалом ворог випустив по об'єктах військової та критичної інфраструктури вісім ракет неземного базування та 35 іранських БпЛА.

Українські воїни знищили дві ракети та 20 ударних безпілотників. Атака тривала з 23:00 до 05:00.

Раніше влада Полтавської області повідомила, що окупанти атакували район військового аеродрому "Миргород". Є "деякі пошкодження" інфраструктури та техніки.

В Одесі внаслідок падіння уламків дрона Shahed-136 на житловий будинок загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

  • Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім осіб. 
  • За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.
  • Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

Читайте також: Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото

Дмитро Гриниченко
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