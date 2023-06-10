UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: РФ атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. 21 прилет

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 09:32
ВСУ: РФ атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. 21 прилет - Фото
Ракета "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 июня. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что был атакован оперативный аэродром в Полтавской области, а также Одесская и Харьковская области — россияне били баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер" и ударными дронами. 

Всего враг выпустил по объектам военной и критической инфраструктуры восемь ракет наземного базирования и 35 иранских БпЛА. 

Украинские воины уничтожили две ракеты и 20 ударных беспилотников. Атака продолжалась с 23:00 до 05:00.

Ранее власти Полтавской области сообщили, что оккупанты атаковали район военного аэродрома "Миргород". Есть "некоторые повреждения" инфраструктуры и техники. 

В Одессе в результате падения обломков дрона Shahed-136 на жилой дом погибли трое людей, более 10 получили ранения.

  • Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
  • По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
  • Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. 

Читайте также: Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный удархарьковская областьодесская областьПолтавская областьвоздушные силыдроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 