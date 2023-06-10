ВСУ: РФ атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. 21 прилет

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 июня. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что был атакован оперативный аэродром в Полтавской области, а также Одесская и Харьковская области — россияне били баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер" и ударными дронами.

Всего враг выпустил по объектам военной и критической инфраструктуры восемь ракет наземного базирования и 35 иранских БпЛА.

Украинские воины уничтожили две ракеты и 20 ударных беспилотников. Атака продолжалась с 23:00 до 05:00.

Ранее власти Полтавской области сообщили, что оккупанты атаковали район военного аэродрома "Миргород". Есть "некоторые повреждения" инфраструктуры и техники.

В Одессе в результате падения обломков дрона Shahed-136 на жилой дом погибли трое людей, более 10 получили ранения.

Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.

По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.

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