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Одесса. Россияне ночью ударили дронами Shahed-136 по порту, начался пожар — администрация

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 07:43
Одесса. Россияне ночью ударили дронами Shahed-136 по порту, начался пожар — администрация - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по порту в Одессе во время атаки в ночь на 29 мая. Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.

Во время ночной атаки по Одессе и району противовоздушная оборона уничтожила один ударный беспилотник иранского производства. 

Зафиксировано попадание по объекту портовой инфраструктуры в областном центре. 

Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

На месте удара работают все специальные службы, информация о масштабах разрушений уточняется. 

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска. 

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Дмитрий Гриниченко
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войнаОдессапортShahed-136дроны-камикадзе
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