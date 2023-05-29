Одеса. Росіяни вночі вдарили дронами Shahed-136 по порту, почалася пожежа — адміністрація

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по порту в Одесі під час атаки в ніч проти 29 травня. Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації.

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Під час нічної атаки по Одесі та району протиповітряна оборона знищила один ударний безпілотник іранського виробництва.

Зафіксовано влучання по об'єкту портової інфраструктури в обласному центрі.

Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На місці удару працюють усі спеціальні служби, інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

ДОВІДКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

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