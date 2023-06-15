Угледар. Силы обороны продвинулись в сторону врага до 1 км – ВСУ
15.06.2023, 14:17
Валерий Шершень (скриншот)
В районе уничтоженного российским вторжением Угледара юго-западнее Донецка Силы обороны продвинулись в сторону захваченной РФ территории на расстояние до 1 км. Об этом сообщил на брифинге в полдень 15 июня спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления фронта Валерий Шершень.
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По словам офицера, "в рамках оборонной операции" в районе города "продолжаются мероприятия по улучшению тактического положения" войск.
"Так, наши подразделения и войска тут продвинулись в сторону противника до одного километра", – подчеркнул Шершень.
На угледарском участке фронта россияне в светлое время суток совершили две попытки атак.
- В марте 2023 года росСМИ написали, что батальон из Казани был "практически уничтожен" под Угледаром.
- 15 июня Генштаб сообщил, что ВСУ наступают в направлении Бердянска, идут бои под Пологами и около Макаровки.
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