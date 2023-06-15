UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угледар. Силы обороны продвинулись в сторону врага до 1 км – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 14:17
Угледар. Силы обороны продвинулись в сторону врага до 1 км – ВСУ - Фото
Валерий Шершень (скриншот)

В районе уничтоженного российским вторжением Угледара юго-западнее Донецка Силы обороны продвинулись в сторону захваченной РФ территории на расстояние до 1 км. Об этом сообщил на брифинге в полдень 15 июня спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления фронта Валерий Шершень.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам офицера, "в рамках оборонной операции" в районе города "продолжаются мероприятия по улучшению тактического положения" войск.

"Так, наши подразделения и войска тут продвинулись в сторону противника до одного километра", – подчеркнул Шершень.

Нажмите на карте выше, чтобы увеличить ее

На угледарском участке фронта россияне в светлое время суток совершили две попытки атак.

Читайте также: РФ свезла к границе комплексы "Бал" с ракетами Х-35. Под угрозой Киев и семь областей

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаюжный фронтУгледар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 