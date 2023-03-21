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Под Угледаром ВСУ уничтожили батальон оккупантов из Казани, в РФ их назвали дезертирами

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 12:56
Под Угледаром ВСУ уничтожили батальон оккупантов из Казани, в РФ их назвали дезертирами - Фото
Российские оккупанты (Фото: россми)

В России собираются обвинить в дезертирстве оккупантов, батальон которых был практически полностью уничтожен Вооруженными Силами Украины сначала в Херсонской области, а потом под Угледаром. Об этом рассказывает росСМИ Важные истории.

Как сообщается, батальон "Алга" сформировали в Казани из добровольцев, которые выразили желание воевать против украинцев. Контракт подписывали на четыре месяца.

В статье приводится история 41-летнего наемника из Татарстана, который жалуется, что убивать украинцев он пошел добровольно, но теперь его в России считают "плохим".

Оккупант рассказал, что его контузило в Херсонской области, он попал в госпиталь, там после завершения срока контракта он написал рапорт на увольнение. Командир документы не подписал, но наемник с сослуживцами все равно сдал оружие и уехал домой.

Теперь российские власти обвиняют их в дезертирстве и собираются судить. 

Дезертирами считают и тех наемников, кто все-таки вернулся в батальон и были убиты или ранены под Угледаром, где "Алга" был практически полностью уничтожен войсками ВСУ.

"6 февраля при наступлении в сторону Угледара батальон "Алга" положили практически полностью. После положили оренбургский батальон, башкирский батальон. Там, где были именно добровольцы", – рассказал оккупант.

Он заявил, что ему уже не страшно попасть в тюрьму, но неприятно.

"Уже нет страха: посадят ― значит, посадят. Просто получается неприятно. Вроде пришли добровольцами, а получается, что мы еще и плохие", – жалуется оккупант.

  • В первую неделю марта в районе Угледара ВСУ уничтожили около двух батальонов российских оккупантов. 

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Наталія Медведєва
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Угледар оккупанты война дезертирство
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