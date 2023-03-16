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Британская разведка: Разгромить россиян под Угледаром ВСУ помогли мины RAAM от США

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 09:26
Британская разведка: Разгромить россиян под Угледаром ВСУ помогли мины RAAM от США - Фото
Бои за Угледар (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины нанесли огромные потери россиянам под Угледаром благодаря дистанционным противотанковым минам. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что за последнюю неделю российские попытки штурмовать Угледар замедлились — противник три месяца безуспешно атаковал город ценой больших потерь.

Британцы пишут, что одним из факторов тяжелых потери РФ стало использование ВСУ дистанционных противотанковых мин RAAM — это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от боевой единицы.

Отмечается, что в некоторых случаях ВСУ устанавливали мины позади наступающих российских частей, вызывая беспорядок, когда враг пытался отступить. 

В сообщении сказано, что единственный заметный тактический успех России был виден в районе Бахмута, где преобладают силы террористов группы Вагнера, имеющие публичную вражду с Минобороны РФ. 

Существует реальная вероятность того, что Минобороны России настойчиво стремилось к успеху в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера, резюмировали в сводке.

Фронт в районе Угледара (Карта: Military Land)

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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