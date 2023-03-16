Британская разведка: Разгромить россиян под Угледаром ВСУ помогли мины RAAM от США

Вооруженные Силы Украины нанесли огромные потери россиянам под Угледаром благодаря дистанционным противотанковым минам. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что за последнюю неделю российские попытки штурмовать Угледар замедлились — противник три месяца безуспешно атаковал город ценой больших потерь.

Британцы пишут, что одним из факторов тяжелых потери РФ стало использование ВСУ дистанционных противотанковых мин RAAM — это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от боевой единицы.

Отмечается, что в некоторых случаях ВСУ устанавливали мины позади наступающих российских частей, вызывая беспорядок, когда враг пытался отступить.

В сообщении сказано, что единственный заметный тактический успех России был виден в районе Бахмута, где преобладают силы террористов группы Вагнера, имеющие публичную вражду с Минобороны РФ.

Существует реальная вероятность того, что Минобороны России настойчиво стремилось к успеху в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера, резюмировали в сводке.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Ранее Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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