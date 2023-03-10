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ВСУ: Под Угледаром за неделю уничтожено около двух батальонов РФ. Наступать они не могут

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 11:31
ВСУ: Под Угледаром за неделю уничтожено около двух батальонов РФ. Наступать они не могут - Фото
Угледар (Фото: скриншот с видео)

В районе Угледара за прошлую неделю Вооруженные Силы Украины уничтожили около двух батальонов российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, о серьезном наступлении россиян в районе Угледара не может идти речи, так как противник понес там существенные потери в последнее время.

Он отметил, что оккупанты атаковали районы Угледара, Марьинки и Авдеевки лучшими подразделениями, но сегодня морально-психологическое состояние войск врага значительно снизилось.

"Командир 155 бригады был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения, другие подразделения отказываются принимать участие в боевых действиях. В 126 бригаде 20 человек написали отказ, говорят, что лучше тюрьма, чем идти на убой как пушечное мясо", — сказал Дмитрашковский.

Спикер ВСУ заявил, что основная задача захватчиков под Угледаром — возобновить личный состав и технику, так как за прошлую неделю они потеряли там около двух батальонов.

Фронт в районе Угледара (Карта: Military Land)

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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