Вугледар. Сили оборони просунулися у бік ворога до 1 км – ЗСУ

У районі знищеного російським вторгненням Вугледара на південний захід від Донецька Сили оборони просунулися у бік захопленої РФ території на відстань до 1 км. Про це повідомив на брифінгу опівдні 15 червня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку фронту Валерій Шершень.

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За словами офіцера, "в межах оборонної операції" в районі міста "тривають заходи щодо поліпшення тактичного становища" військ.

"Так, наші підрозділи та війська тут просунулися у бік супротивника до одного кілометра", – наголосив Шершень.

На вугледарській ділянці фронту росіяни у світлий час доби здійснили дві спроби атак.

У березні 2023 року росЗМІ написали, що батальйон з Казані був "практично знищений" під Вугледаром.

15 червня Генштаб повідомив, що ЗСУ наступають у напрямку Бердянська, йдуть бої під Пологами та біля Макарівки.

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