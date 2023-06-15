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Вугледар. Сили оборони просунулися у бік ворога до 1 км – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 14:17
Вугледар. Сили оборони просунулися у бік ворога до 1 км – ЗСУ - Фото
Валерій Шершень (скриншот)

У районі знищеного російським вторгненням Вугледара на південний захід від Донецька Сили оборони просунулися у бік захопленої РФ території на відстань до 1 км. Про це повідомив на брифінгу опівдні 15 червня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку фронту Валерій Шершень.

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За словами офіцера, "в межах оборонної операції" в районі міста "тривають заходи щодо поліпшення тактичного становища" військ.

"Так, наші підрозділи та війська тут просунулися у бік супротивника до одного кілометра", – наголосив Шершень.

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На вугледарській ділянці фронту росіяни у світлий час доби здійснили дві спроби атак.

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Євген Пилипенко
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війнапівденний фронтВугледар
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