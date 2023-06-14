В сети появилась видеозапись с налобной камеры военнослужащего Сил обороны, на которой запечатлена атака дронов-камикадзе Shahed российских оккупантов по радиолокационной станции ВСУ. Ролик выложил OSINT-канал WarArchive, который занимается геолокацией боевых эпизодов войны России против Украины и нанесением точек на карту боевых действий.
Атака "шахедами" в светлое время суток – большая редкость для последних месяцев войны. Где и когда снят ролик, не сообщается.
В кадре видно, как на высоте ориентировочно нескольких десятков метров приближаются один за другим дроны, после чего пикируют и взрываются на земле. Второй "шахед" падает относительно близко от стоящей в поле РЛС.
Закадровый голос дважды радостно кричит: "Не попал!"
В ходе атаки россиян украинские военные пытаются сбить дроны из стрелкового оружия.
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Результаты атаки оккупантов неизвестны.
- В середине мая 2023 года Hensoldt сообщила, что поставит Украине еще шесть радаров для системы ПВО IRIS-T на 100 млн евро. В октябре 2022-го Украина получила из Германии первый TRML-4D.
- Также в мае сообщалось, что Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах.
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