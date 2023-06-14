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Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 14:51
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В сети появилась видеозапись с налобной камеры военнослужащего Сил обороны, на которой запечатлена атака дронов-камикадзе Shahed российских оккупантов по радиолокационной станции ВСУ. Ролик выложил OSINT-канал WarArchive, который занимается геолокацией боевых эпизодов войны России против Украины и нанесением точек на карту боевых действий.

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Атака "шахедами" в светлое время суток – большая редкость для последних месяцев войны. Где и когда снят ролик, не сообщается.

В кадре видно, как на высоте ориентировочно нескольких десятков метров приближаются один за другим дроны, после чего пикируют и взрываются на земле. Второй "шахед" падает относительно близко от стоящей в поле РЛС.

Закадровый голос дважды радостно кричит: "Не попал!"

В ходе атаки россиян украинские военные пытаются сбить дроны из стрелкового оружия.

Смотрите видео: ВСУ выстрелом из М777 уничтожили редкую РЛС россиян: у них таких было всего 11

Результаты атаки оккупантов неизвестны.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска. 

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Евгений Пилипенко
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войнарадаррлсдрон-камикадзеShahedShahed-136
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