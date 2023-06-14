В сети появилась видеозапись с налобной камеры военнослужащего Сил обороны, на которой запечатлена атака дронов-камикадзе Shahed российских оккупантов по радиолокационной станции ВСУ. Ролик выложил OSINT-канал WarArchive, который занимается геолокацией боевых эпизодов войны России против Украины и нанесением точек на карту боевых действий.

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Атака "шахедами" в светлое время суток – большая редкость для последних месяцев войны. Где и когда снят ролик, не сообщается.

В кадре видно, как на высоте ориентировочно нескольких десятков метров приближаются один за другим дроны, после чего пикируют и взрываются на земле. Второй "шахед" падает относительно близко от стоящей в поле РЛС.

Закадровый голос дважды радостно кричит: "Не попал!"

В ходе атаки россиян украинские военные пытаются сбить дроны из стрелкового оружия.

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Результаты атаки оккупантов неизвестны.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

В середине мая 2023 года Hensoldt сообщила, что поставит Украине еще шесть радаров для системы ПВО IRIS-T на 100 млн евро. В октябре 2022-го Украина получила из Германии первый TRML-4D.

Также в мае сообщалось, что Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах.

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