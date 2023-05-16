Hensoldt поставит Украине еще шесть радаров для системы ПВО IRIS-T на 100 млн евро – фото

Немецкая оборонная компания Hensoldt поставит Украине шесть многофункциональных радаров TRML-4D, являющихся одной из составляющих системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Соответствующее уведомление появилось на сайте предприятия.

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Отмечено, что радары прибудут в Украину после завершения обучения на них украинских военных, то есть во второй половине года.

Радары оснащены новейшей технологией Active Electronically Scanned Array (AESA), которая на раннем этапе определяет около 1500 целей в радиусе 250 км.

"Мы рады поддержать Украину дополнительными радарами, которые усилят сеть датчиков воздушного наблюдения и противовоздушной обороны Украины", – заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.



Радар TRML-4D способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетающим и/или маневрирующим крылатым ракетам и самолетам, а также зависшим вертолётам.

11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

30 апреля 2023 года Минобороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

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