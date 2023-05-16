UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Hensoldt поставит Украине еще шесть радаров для системы ПВО IRIS-T на 100 млн евро – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 20:18
Hensoldt поставит Украине еще шесть радаров для системы ПВО IRIS-T на 100 млн евро – фото - Фото
Радар TRML-4D (Фото: Hensoldt)

Немецкая оборонная компания Hensoldt поставит Украине шесть многофункциональных радаров TRML-4D, являющихся одной из составляющих системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Соответствующее уведомление появилось на сайте предприятия.

Отмечено, что радары прибудут в Украину после завершения обучения на них украинских военных, то есть во второй половине года.

Радары оснащены новейшей технологией Active Electronically Scanned Array (AESA), которая на раннем этапе определяет около 1500 целей в радиусе 250 км.

"Мы рады поддержать Украину дополнительными радарами, которые усилят сеть датчиков воздушного наблюдения и противовоздушной обороны Украины", – заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

Радар TRML-4D (Фото: Hensoldt)
СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Радар TRML-4D способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетающим и/или маневрирующим крылатым ракетам и самолетам, а также зависшим вертолётам.
  • 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
  • 30 апреля 2023 года Минобороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

Читайте также: Игнат рассказал, в каком состоянии находится сегодня украинская ПВО

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнарадарвоенная помощьIRIS-T SLMHensoldtTRML-4D
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 