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Германия подтвердила, что передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T SLM

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 15:20
Германия подтвердила, что передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T SLM - Фото
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (Фото - Wiki[pedia)

Министерство обороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM из четырех обещанных.   

Список военной помощи, переданной Украине, сегодня пополнился установкой Iris-T SLM (отмечается, что Украина получила уже два таких ЗРК), восемью грузовиками Zetros и двумя тяжелыми контейнеровозами.

В документе отмечается, что в период с 1 января 2022 года по 24 апреля 2023 года федеральное правительство Германии выдало лицензии на передачу товаров военного назначения для Украины на сумму почти 2,752 млрд евро. 

19 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. 

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.

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Сергій Бережний
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Германия война пво военная помощь IRIS-T SLM IRIS-T
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