Германия подтвердила, что передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T SLM
Министерство обороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM из четырех обещанных.
Список военной помощи, переданной Украине, сегодня пополнился установкой Iris-T SLM (отмечается, что Украина получила уже два таких ЗРК), восемью грузовиками Zetros и двумя тяжелыми контейнеровозами.
В документе отмечается, что в период с 1 января 2022 года по 24 апреля 2023 года федеральное правительство Германии выдало лицензии на передачу товаров военного назначения для Украины на сумму почти 2,752 млрд евро.
19 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.
- 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
- Ранее Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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