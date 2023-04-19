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Резников: Германия передала новую систему ПВО IRIS-T. Дальше нужны западные самолеты

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 19:40
Резников: Германия передала новую систему ПВО IRIS-T. Дальше нужны западные самолеты - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, построение многоуровневой системы ПВО в кратчайший срок является главным приоритетом Украины, чтобы защищать мирные города, критическую инфраструктуру и прикрывать войска на фронте. 

Он отметил, что системы Patriot дают новые возможности уничтожения баллистических ракет, а очередная установка IRIS-T от Германии повысит возможности по борьбе с крылатыми ракетами. 

Резников заявил, что советские истребители МиГ-29 от Польши и Словакии также усилят защиту неба. 

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Самолеты западного образца — вершина пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Работаем на результат", — написал министр. 

Глава ведомства подчеркнул, что чем сильнее будет украинская ПВО, тем больше ресурсов можно привлечь для победы. 
СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.
  • 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Германия война пво военная помощь IRIS-T
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