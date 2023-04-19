Резников: Германия передала новую систему ПВО IRIS-T. Дальше нужны западные самолеты

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, построение многоуровневой системы ПВО в кратчайший срок является главным приоритетом Украины, чтобы защищать мирные города, критическую инфраструктуру и прикрывать войска на фронте.

Он отметил, что системы Patriot дают новые возможности уничтожения баллистических ракет, а очередная установка IRIS-T от Германии повысит возможности по борьбе с крылатыми ракетами.

Резников заявил, что советские истребители МиГ-29 от Польши и Словакии также усилят защиту неба.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Самолеты западного образца — вершина пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Работаем на результат", — написал министр.

Дмитро Гриниченко

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