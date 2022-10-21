Немецкая компания Hensoldt в рекордно короткие сроки поставила для Украины радар TRML-4D – это одна из составляющих системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщается на сайте компании.
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Высокопроизводительные радиолокационные станции ТРМЛ-4D обнаруживают цели в радиусе 250 км. Они входят в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence.
Для Украины уже поставлен один из радаров TRML-4D, еще три должны поступить в течение нескольких месяцев.
TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array (AESA) с несколькими лучами.
Радар способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетящим и/или маневрирующим крылатым ракетам и самолетам, а также зависшим вертолетам.
TRML-4D обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.
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