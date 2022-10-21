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Украина получила из Германии многофункциональный радар TRML-4D для системы IRIS-T: видео видео

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21.10.2022, 17:03
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Немецкая компания Hensoldt в рекордно короткие сроки поставила для Украины радар TRML-4D – это одна из составляющих системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщается на сайте компании.

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Высокопроизводительные радиолокационные станции ТРМЛ-4D обнаруживают цели в радиусе 250 км. Они входят в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence.

Для Украины уже поставлен один из радаров TRML-4D, еще три должны поступить в течение нескольких месяцев.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array (AESA) с несколькими лучами.

Радар способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетящим и/или маневрирующим крылатым ракетам и самолетам, а также зависшим вертолетам. 

TRML-4D обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

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Наталія Медведєва
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