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Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 14:51
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У мережі з'явився відеозапис з налобної камери військовослужбовця Сил оборони, у якому знято атаку дронів-камікадзе Shahed російських окупантів по радіолокаційній станції ЗСУ. Ролик виклав OSINT-канал WarArchive, який займається геолокацією бойових епізодів війни Росії проти України та нанесенням їх на карту бойових дій.

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Атака "шахедами" у світлий час доби – велика рідкість останніми місяцями війни. Де і коли знято ролик, не повідомляється.

У кадрі видно, як на висоті орієнтовно декількох десятків метрів наближаються один за одним дрони, після чого пікірують і вибухають на землі. Другий "шахед" падає відносно близько від РЛС у полі.

Закадровий голос двічі радісно кричить: "Не попав!"

Під час атаки росіян українські військові намагаються збити дрони зі стрілецької зброї.

Дивіться відео: ЗСУ пострілом з М777 знищили рідкісну РЛС росіян: у них таких було лише 11

Результати атаки окупантів невідомі.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

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Євген Пилипенко
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війнарадаррлсдрон-камікадзеShahedShahed-136
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