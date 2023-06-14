У мережі з'явився відеозапис з налобної камери військовослужбовця Сил оборони, у якому знято атаку дронів-камікадзе Shahed російських окупантів по радіолокаційній станції ЗСУ. Ролик виклав OSINT-канал WarArchive, який займається геолокацією бойових епізодів війни Росії проти України та нанесенням їх на карту бойових дій.
Атака "шахедами" у світлий час доби – велика рідкість останніми місяцями війни. Де і коли знято ролик, не повідомляється.
У кадрі видно, як на висоті орієнтовно декількох десятків метрів наближаються один за одним дрони, після чого пікірують і вибухають на землі. Другий "шахед" падає відносно близько від РЛС у полі.
Закадровий голос двічі радісно кричить: "Не попав!"
Під час атаки росіян українські військові намагаються збити дрони зі стрілецької зброї.
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Результати атаки окупантів невідомі.
- У середині травня 2023 року Hensoldt повідомила, що поставить Україні ще шість радарів для системи ППО IRIS-T на 100 млн євро. У жовтні 2022 року Україна отримала з Німеччини перший TRML-4D.
- Також у травні повідомлялося, що Україна почала одержувати ізраїльські радари для попередження про ракетні удари.
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