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Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 14:46
Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото - Фото
Радар RADA ieMHR (Фото: RADA Electronic Industries)

Украина начала получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Israel Defense.

Как отмечается, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.

Подчеркивается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.

Первое фото трех радаров RADA на территории Украины опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.

Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото

Сообщается, что радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей полигона, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться. 

Подробнее о радарах RADA Electronic Industries можно узнать из видео:

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Наталія Медведєва
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