Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото

Украина начала получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Israel Defense.

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Как отмечается, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.

Подчеркивается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.

Первое фото трех радаров RADA на территории Украины опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.

Сообщается, что радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей полигона, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.

Подробнее о радарах RADA Electronic Industries можно узнать из видео:

20 апреля сообщалось, что Израиль в мае проведет в Киеве испытание системы предупреждения воздушных атак и ракетных ударов, которую разработали специально для Украины.

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Наталія Медведєва

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