Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото
Украина начала получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Israel Defense.
Как отмечается, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.
Подчеркивается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.
Первое фото трех радаров RADA на территории Украины опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.
Сообщается, что радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей полигона, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.
Подробнее о радарах RADA Electronic Industries можно узнать из видео:
- 20 апреля сообщалось, что Израиль в мае проведет в Киеве испытание системы предупреждения воздушных атак и ракетных ударов, которую разработали специально для Украины.
Читайте также: Посол Израиля при ООН зажег поминальную свечу в Совбезе и демонстративно ушел – видео
Комментарии