Израиль в мае испытает в Киеве систему предупреждения о ракетных ударах – СМИ

Израиль в мае проведет в Киеве испытание системы предупреждения воздушных атак и ракетных ударов, которую разработали специально для Украины. Об этом сообщило издание Walla со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников и одного украинского.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечают журналисты, если тестирование пройдет успешно, то система может быть готова к полноценной работе уже летом.

СМИ добавляют, что в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги провели в Польше ряд встреч, где обсуждали детали проекта.

Систему разработали специально для Украины. Она должна оперативно предупреждать о вражеских воздушных атаках и ракетных ударах.

СПРАВКА. Система будет подключаться к украинской радиолокационной сети, что позволит быстрее и точнее посылать сигналы уведомлений на мобильные телефоны и включать звуковые сигналы только там, где есть опасность ракетного удара. Она также даст гражданам больше времени, чтобы добраться к укрытиям.

8 февраля 2023 Киевская городская государственная администрация информировала о выделении 11 млн грн на обновление системы оповещения с переходом от аналоговой модели к цифровой. За ее основу приняли системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии, США.

22 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук анонсировал испытания израильской системы раннего уведомления об угрозе приближения ракет или беспилотников. Эта система работает секторально и включается в определенном месте, а не по всей области.

Читайте также: В Киеве протестировали новую систему оповещения

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.