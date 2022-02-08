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В Киеве обновят систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 21:23
В Киеве обновят систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации - Фото
Киев (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В этом году власти Киева выделили из бюджета 11 млн грн на начало обновления системы оповещения горожан в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, Киев перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в прошлом году был разработан концепт и проект новой системы оповещения, аналогов которой пока нет в Украине. За основу взяли системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии, США.

Как отметил Пантелеев, нынешняя система оповещения находится в рабочем состоянии, но не модернизировалась десятки лет.

"Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы", – рассказал чиновник.

Он отметил, что сейчас обновляются инструкции для служб, учреждений и людей – что делать после сигнала тревоги.

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Наталия Медведева
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