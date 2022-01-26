Главным бомбоубежищем Киева на случай ЧС будет метрополитен – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко главным бомбоубежищем Киева на случай попытки его захвата российскими военными назвал метрополитен. Об этом он сказал в эфире телеканала "Настоящее время".

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"Разработан четкий план. Дана информация по бомбоубежищам, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также будет выступать киевский метрополитен, который в случае часа ч будет готов принять людей..." – сказал Кличко.

По его словам, на случай чрезвычайной ситуации в Киеве есть сирены, которые будут оповещать об угрозе. Все средства массовой информации будут давать информацию о действиях жителей в той или иной ситуации.

Согласно порядку оповещения во время ЧС военного характера, информация о необходимости укрытия населения передается через сеть проводного вещания (квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями. Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Если сигнал сирены застал человека дома, он должен взять одежду, средства защиты (если есть), документы, запас пищи, перекрыть газ, электроснабжение и т.д., уточнить место ближайшего укрытия. В случае, если ЧП застало на работе, нужно выполнять распоряжения руководителя гражданской защиты субъекта хозяйственной деятельности.

Карта укрытий для населения в Киеве.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал информацию британской разведки о том, что Кремль якобы собирается реализовать "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев".

Украинская власть к подобным заявлениям относится скептически. По итогам заседания СНБО 24 января, на котором рассматривались вопросы обеспечения национальной безопасности, секретарь совета Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский заявили, что у власти "все под контролем, причин для паники нет".

Вадим Ребрина

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