Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записался в тероборону Киева: видео

Сегодня, 2 февраля, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записался в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

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Владимир Кличко подал заявление и документы на зачисление в бригаду теробороны в первом киевском центре рекрутинга резервистов.

"Моя мотивация это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву, любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально в паре сотен метров отсюда. И эта любовь меня мотивирует защищать нашу страну, защищать наш город. Поэтому я подал сегодня заявление и документы, чтобы быть к бригаде территориальной обороны Киева и так же мотивирую всех небезразличных сделать то же самое", – сказал Владимир Кличко после подачи документов.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления.

20 января Галушкин сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, и силы на 100% укомплектованы вооружением.

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Наталия Медведева

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