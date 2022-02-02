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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записался в тероборону Киева: видео

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02.02.2022, 21:15
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записался в тероборону Киева: видео - Фото
Владимир Кличко (Скриншот видео)

Сегодня, 2 февраля, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записался в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

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Владимир Кличко подал заявление и документы на зачисление в бригаду теробороны в первом киевском центре рекрутинга резервистов.

"Моя мотивация это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву, любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально в паре сотен метров отсюда. И эта любовь меня мотивирует защищать нашу страну, защищать наш город. Поэтому я подал сегодня заявление и документы, чтобы быть к бригаде территориальной обороны Киева и так же мотивирую всех небезразличных сделать то же самое", – сказал Владимир Кличко после подачи документов.

  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления.
  • 20 января Галушкин сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, и силы на 100% укомплектованы вооружением. 

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Наталия Медведева
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