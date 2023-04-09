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ВСУ выстрелом из М777 уничтожили редкую РЛС россиян: у них таких было всего 11 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 16:35
Видео: 30 бригада
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Украинские защитники уничтожили редкую радиолокационную систему армии России, которых у них было всего 11. Об этом сообщила пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады.

Речь идет о РЛС "Репейник". Это современная русская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении армии РФ эта РЛС с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне произвели только 11 таких станций.

Разведчики 30-й бригады обнаружили вражескую РЛС и предоставили координаты соседям из 45-й отдельной артиллерийской бригады. Цель была уничтожена выстрелом из гаубицы М777.

ВСУ выстрелом из М777 уничтожили редкую РЛС россиян: у них таких было всего 11 – видео
  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что армия России в течение 8 апреля потеряла 470 военных, четыре бронемашины и 13 артсистем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 178 000 оккупантов.

Читайте также: Украинские NASAMS за пять месяцев сбили более 100 российских ракет и дронов – видео

Оксана Житнюк
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