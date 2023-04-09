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Украинские NASAMS за пять месяцев сбили более 100 российских ракет и дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 11:50
Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)
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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, переданные Украине западными партнерами, за пять месяцев боевой работы сбили более 100 российских ракет и дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Первый NASAMS начал использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года.

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в перспективе вообще откажется от старой техники и перейдет исключительно на западные ЗРК.

"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.

Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.
Андрій Водяний
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NASAMSпвовоздушные силыНиколай Олещук
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