Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, переданные Украине западными партнерами, за пять месяцев боевой работы сбили более 100 российских ракет и дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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Первый NASAMS начал использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года.



По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в перспективе вообще откажется от старой техники и перейдет исключительно на западные ЗРК.

"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.



Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS, и уже через неделю президент Владимир Зеленский впервые отчитался об успешной работе этих комплексов.

10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.

Норвегия обещает передать Украине два взвода систем ПВО NASAMS.

Андрій Водяний

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