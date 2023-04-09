Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: ни одного танка, но много артиллерии

Армия России в течение 8 апреля потеряла 470 военных, четыре бронированных машины и 13 артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 178 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:



→ личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано,

→ танков – 3636 (0),

→ боевых бронированных машин – 7024 (+4),

→ артиллерийских систем – 2740 (+13),

→ РСЗО – 533 (0),

→ средств ПВО – 282 (0),

→ самолетов – 307 (0),

→ вертолетов – 292 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),

→ крылатых ракет – 911 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3),

→ спецтехники – 309 (+5).

8 апреля Генштаб сообщил, что Россия из-за потерь решила провести досрочные выпуски из военных вузов.

В конце марта издание Bloomberg писало, что российское руководство стремится в этом году привлечь еще 400 000 контрактников на войну против Украины.

Андрій Водяний

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