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Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: ни одного танка, но много артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 09:35
Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: ни одного танка, но много артиллерии - Фото
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Армия России в течение 8 апреля потеряла 470 военных, четыре бронированных машины и 13 артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 178 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
→ танков – 3636 (0),
→ боевых бронированных машин – 7024 (+4),
→ артиллерийских систем – 2740 (+13),
→ РСЗО – 533 (0),
→ средств ПВО – 282 (0),
→ самолетов – 307 (0),
→ вертолетов – 292 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
→ крылатых ракет – 911 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3),
→ спецтехники – 309 (+5).

Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: ни одного танка, но много артиллерии
  • 8 апреля Генштаб сообщил, что Россия из-за потерь решила провести досрочные выпуски из военных вузов.
  • В конце марта издание Bloomberg писало, что российское руководство стремится в этом году привлечь еще 400 000 контрактников на войну против Украины.
Андрій Водяний
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