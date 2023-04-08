Россия из-за потерь решила провести досрочные выпуски из военных вузов – Генштаб

На фоне потерь оккупантов на войне против Украины в РФ решили провести досрочные выпуски из высших военных учебных заведений в ряде городов страны-агрессора. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что российские захватчики продолжают нести значительные потери, и для их восполнения руководством Вооруженных сил РФ принято решение о проведении 29 апреля 2023 года досрочных выпусков из военных вузов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

При этом выпуски из заведений, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил ВС РФ, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В конце марта издание Bloomberg писало, что российское руководство стремится в этом году привлечь еще 400 000 контрактников на войну против Украины.

По данным Bloomberg, в 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого числа были завербованы в так называемые частные военные компании.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.