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Россия поставила под ружье 500 000 человек, из них 100 000 пошли в ЧВК – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 17:03
Россия поставила под ружье 500 000 человек, из них 100 000 пошли в ЧВК – Bloomberg - Фото
Мобилизация в ОРДЛО (Фото - ГУР)

В 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Росстат официально подтверждает призыв на срочную службу и по контракту в Вооруженные силы России 400 000 военных. Однако в эти данные не включены около 100 000 человек, завербованных в частные структуры вроде террористической группировки Вагнера, которые формально не входят в состав ВС РФ.

В октябре 2022 года российские власти сообщали, что только в рамках мобилизации в армию были призваны 300 000 человек.

Агентство особо отмечает, что из-за широкой мобилизации в России значительно усилился дефицит рабочей силы – тот же Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы (в январе 2023 года безработица составила 3,6%, причем реальная заработная плата росла в течение октября-декабря 2022 года из-за нехватки соискателей).

По состоянию на февраль 2023 года статистика сервиса HeadHunter показала, что количество вакансий превысило число новых резюме впервые за 12 месяцев (то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину). 

Эксперты Bloomberg прогнозируют, что с учетом военных потерь в Украине и масштабной эмиграции из страны численность трудоспособного населения  в России может сократиться на 6,5% до 2033 года.

  • 20 марта 2023 года в ГУР завили, что "скрытая мобилизация" в России позволяет Кремлю ежемесячно пополнять ряды оккупантов примерно на 20 000 человек. 
  • 25 марта в Bloomberg назвали "нереальными" заявленные Кремлем планы призыва на войну в Украину еще 400 000 человек.

  

Сергій Бережний
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война безработица мобилизация рынок труда ЧВК Вагенра росстат
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