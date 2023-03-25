Россия ищет еще 400 000 контрактников на войну против Украины. Это нереально – Bloomberg

Российское руководство стремится в этом году привлечь еще 400 000 контрактников на войну против Украины, но это нереально. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как отмечается, Кремль опасается, что новая мобилизация будет политически непопулярна, и отказывается от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как не смог добиться больших успехов. Россия сосредоточится на попытках сдерживания нового наступления Украины, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.

По словам людей, знакомых с планами Кремля, Россия стремится в этом году набрать до 400 000 контрактников на войну в Украине.

Предполагается, что масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов, поскольку он усиливает кампанию по "переизбранию" российского диктатора Владимира Путина в конце этого года.

Сообщается, что кампания по набору контрактников уже началась. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается подписать контракт.

По словам источников, власти рассчитывают на ветеранов и сельских жителей.

Некоторые официальные лица заявили, что привлечь 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистично.

Это число примерно равно общему количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Наталія Медведєва

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