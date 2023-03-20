Скрытая мобилизация позволяет РФ ежемесячно дополнительно пополнять армию на 20 000 – ГУР

Скрытая мобилизация в России позволяет Кремлю ежемесячно дополнительно пополнять ряды окупантов еще примерно на 20 000 человек. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Этот процесс (мобилизации. – Ред.) продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 000 человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – сказал он.

По словам представителя ГУР, "все цифры известны, все это изучается".

Юсов отметил, что только мобилизации недостаточно – оккупантов нужно еще научить, а тренировочных баз в РФ мало, поэтому Кремль использует для этого в том числе территорию Беларуси.

При этом Юсов отметил, что "все лучшее" – как личный состав, так и технику РФ – ВСУ уже уничтожили на первом этапе полномасштабного вторжения РФ.

По данным британской разведки, Россия несет тяжелые потери, но они не касаются элиты, Москвы и Санкт-Петербурга.

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Оксана Житнюк

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