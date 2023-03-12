Британия: Россия несет тяжелые потери, но они не касаются элиты, Москвы и Санкт-Петербурга

Российские войска несут тяжелейшие потери в Украине, но это почти не касается Москвы и Санкт-Петербурга, элитная прослойка населения России не страдает. Об этом говорится в отчете военной разведки Великобритании утром 12 марта.

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"Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери, последствия резко разнятся по регионам России. Пропорционально численности населения богатейшие города Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми. Особенно это касается семей элиты страны", – заявили в британской разведке.

Как отмечается, 21 февраля 2023 года высокопоставленные чиновники РФ были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время обращения российского диктатора Владимира Путина к нации.

"Известно, что ни у кого из них нет детей, служащих в армии", – подчеркнули в военной разведке Британии.

Сообщается, что во многих восточных регионах России смертность в процентном отношении к населению в 30+ раз выше, чем в Москве. Больше всего страдают этнические меньшинства – в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское меньшинства.

"Минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей", – прогнозируют в британской разведке.

За сутки 11 марта было уничтожено 1090 российских оккупантов.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.

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Наталія Медведєва

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