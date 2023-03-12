Потери России: ВСУ уничтожили 1090 оккупантов, сожгли восемь танков и четыре артсистемы
Вооруженные Силы Украины уничтожили 1090 российских оккупантов, восемь танков и четыре артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, ВСУ отбили более 90 атак за сутки.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава— 159 090 (+1090),
— танков — 3466 (+8),
— боевых бронированных машин — 6769 (+7),
— артиллерийских систем — 2487 (+4),
— РСЗО — 493,
— средств ПВО — 259 (+2),
— самолетов — 304,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108,
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4),
— специальной техники — 242.
- 11 марта спикер ВСУ Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых украинских воинов вывозят.
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