ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 92 атаки – карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ведут наступательные действия в районе Марьинки и Авдеевки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 11 марта.

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Как отмечается, основной целью россиян за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны отразили 92 атаки россиян на этих направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.

В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмы города Бахмут. От обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел успеха.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад и два места развертывания станций РЭБ противника.

11 марта спикер ВСУ Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых украинских воинов вывозят.

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Наталія Медведєва

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