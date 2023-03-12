ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 92 атаки – карта
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ведут наступательные действия в районе Марьинки и Авдеевки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 11 марта.
Как отмечается, основной целью россиян за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Силы обороны отразили 92 атаки россиян на этих направлениях.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.
В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмы города Бахмут. От обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел успеха.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад и два места развертывания станций РЭБ противника.
- 11 марта спикер ВСУ Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых украинских воинов вывозят.
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