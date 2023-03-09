Россия хочет мобилизовать несовершеннолетних на войну против Украины – ЦНС
09.03.2023, 16:31
Мобилизация в ОРДЛО (Фото: ГУР)
Осенью российские оккупанты планируют начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних, сообщает Центр национального сопротивления.
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Отмечается, что оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.
"Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в настоящее время в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", – говорится в сообщении.
- 3 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают оккупированную территорию Молдовы, где россияне сформировали псевдообразование "Приднестровская молдавская республика".
- 21 февраля Главное управление разведки Минобороны опубликовало копию по приказу одного из российских вузов, в котором кафедры обязуются выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения". Это "завуалированная" мобилизация.
- 8 марта разведывательное сообщество США опубликовало доклад, в котором говорилось, что эффект от так называемой "долевой мобилизации" в России ощутится только осенью и летом.
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