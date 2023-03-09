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Россия хочет мобилизовать несовершеннолетних на войну против Украины – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 16:31
Россия хочет мобилизовать несовершеннолетних на войну против Украины – ЦНС - Фото
Мобилизация в ОРДЛО (Фото: ГУР)

Осенью российские оккупанты планируют начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

"Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в настоящее время в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", – говорится в сообщении.

  • 3 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают оккупированную территорию Молдовы, где россияне сформировали псевдообразование "Приднестровская молдавская республика".
  • 21 февраля Главное управление разведки Минобороны опубликовало копию по приказу одного из российских вузов, в котором кафедры обязуются выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения". Это "завуалированная" мобилизация.
  • 8 марта разведывательное сообщество США опубликовало доклад, в котором говорилось, что эффект от так называемой "долевой мобилизации" в России ощутится только осенью и летом.

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Мілана Головань
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