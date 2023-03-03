Приднестровье. Потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают территорию – ГУР

Потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают оккупированную территорию Молдовы, на которой россияне сформировали псевдообразование "Приднестровская молдавская республика". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Укринформ.

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По словам представителя ГУР, у россиян в Приднестровье недостаточно контингента для наступления на Украину, а граждане, которые могут быть мобилизованы там в российскую армию, активно выезжают на контролируемую Молдовой территорию.

"Понятно, что существующего контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, недостаточно для эффективных наступательных действий по приднестровскому направлению на Украину. Но что касается провокаций, то они возможны. Неоднократно говорилось, и это не секрет, что ответ на подобные провокации будет и будет решительным", – заявил Юсов.

Отвечая на вопрос, знают ли военные на территории ПМР, как действовать в случае призыва Кремля начать военные провокации, представитель ГУР сказал: "Они знают, что им делать, именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории Приднестровской молдавской республики".

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране. В Кишиневе опасались, что в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

2 марта премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не может сейчас напасть на его страну, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов.

В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы, могут быть угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но Силы обороны готовы к их нейтрализации.

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Наталія Медведєва

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